Литва решила временно закрыть два КПП на границе с Белоруссией Литва временно закроет два КПП на границе с Белоруссией с 18 августа

Фото: Darius Mataitis/imago-images.de/Global Look Press

Правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией, передает Sputnik Литва. Отмечается, что решение было согласовано с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой Литвы.

Причин тому несколько. Прежде всего, геополитическая обстановка и снижение угроз. А также возможности направить сотрудников, осуществляющих пограничный контроль, на другие КПП. Также — вопросы сокращения контрабанды, — заявила заместитель министра транспорта Агне Вайчюкявичюте.

Она выразила надежду, что из-за временной приостановки деятельности пунктов пограничного контроля Шумскас и Тверячюс ситуация с очередями автотранспорта и грузоперевозками принципиально не изменится. Работу продолжат четыре КПП из шести: Мядининкай, Лаворишкес, Райгардас и Шальчининкай.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что правительство страны наметило новые планы по охране границ после прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. По его словам, также планируется усилить разведывательную деятельность.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, бойцы ЧВК «Вагнер» хотят дестабилизировать восточный фланг НАТО. Он выразил уверенность, что «музыканты» будут переодеваться в мигрантов и пытаться проникнуть в страну для совершения диверсий.