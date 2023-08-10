Польша разместит 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны Польши намерено разместить 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы ведомства Мариуша Блащака. По его словам, они будут оказывать поддержку пограничникам. Министр также подчеркнул, что такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности страны.

На границе будет находиться около 10 тысяч солдат, из которых четыре тысячи будут непосредственно поддерживать пограничную охрану, а шесть тысяч будут в резерве, — заявил Блащак.

В минувшую среду, 9 августа, заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик также анонсировал переброску военных к границе с Белоруссией. По его словам, власти страны направят на границу еще две тысячи военнослужащих. Предполагается, что обеспокоенность в Варшаве вызвало прибытие бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс ранее заявил, что страна закрывает два пограничных пункта, отделяющих страну от Белоруссии. По его словам, такие меры являются превентивными. В свою очередь президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва продолжит наращивать усилия по охране границ и разведывательной деятельности.