Политолог указал на подготовку Польши к конфликту с Белоруссией Политолог Перенджиев: Польша начала стягивать войска к границе с Белоруссией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Польша готовится к конфликту с Белоруссией, на это указывает стягивание военных подразделений к границам государства, о чем свидетельствуют данные белорусской разведки, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что Латвия также усиливает контроль пограничников — может говорить о фобиях местных властей в случае столкновения Белоруссии и Польши.

Разведка Белоруссии говорит о том, что из глубины Польши к границам страны перемещаются военные подразделения. <...> Мобилизация пограничников указывает на фобии внутри руководства Латвии, — отметил политолог.

Он напомнил, что Белоруссия не планирует угрожать никому из своих соседей, но готова к обороне. В связи с этим мобилизация пограничников в Латвии может быть связана с опасениями, что в случае агрессии Польши в сторону Белоруссии, российские и белорусские войска могут не только отбросить противника в сторону, но и нанести удар по приграничным территориям.

Госпогранслужба Латвии ранее объявила о дополнительной мобилизации пограничных сил из-за роста числа мигрантов на белорусской границе, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что сотрудников отзывают из отпусков.

Министр национальной обороны Польши Мариуша Блащака до этого заявил, что республика намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора».