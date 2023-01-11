Эстония напомнила России о необходимости сократить число дипломатов МИД Эстонии сообщил послу РФ о необходимости сократить число дипломатов до 1 февраля

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МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля 2023 года, сообщается на сайте министерства. Целью решения должен стать паритет в количестве должностей в посольстве.

Эстония оповестила сегодня посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне к 1 февраля 2023 года. <...> Согласно решению, Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эстония готовит юридический план ареста российских активов, его должны представить к концу января. По словам представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, к этому сроку в Таллине намерены выполнить декабрьское поручение правительства.

В Таллине рассчитывают обнародовать свой план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов Центрального банка РФ.