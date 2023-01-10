В Эстонии готовят план конфискации российских активов Bloomberg: Эстония в конце января намерена представить план конфискации российских активов

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Эстония готовит юридический план ареста российских активов, его должны представить к концу января. По словам представителя Министерства иностранных дел Эстонии Михкеля Тамма, которые приводит Bloomberg, к этому сроку в Таллине намерены выполнить декабрьское поручение правительства.

По данным агентства, прибалтийская республика хочет начать передачу Украине средств, которые заморожены в соответствии с санкциями Евросоюза. Что касается сроков, то в Таллине рассчитывают обнародовать свой план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка РФ. Кроме того, европейцы хотят конфисковать миллиарды евро в виде замороженных активов российских лиц, попавших под санкции, уточнило агентство.

Данные властей Эстонии говорят о том, что в стране замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах составляют почти €20 млн, указали в Bloomberg.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.