ЕС заподозрили в перечислении Украине денег, предназначенных для Венгрии Депутат Европарламента Уйхели заинтересовался судьбой денег ЕС, предназначенных для Венгрии

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Денежные средства Евросоюза, изначально предназначенные для Венгрии, могли быть направлены Украине, предположил член Европарламента от Венгрии Иштван Уйхели. Как сообщает Lenta.ru, депутат направил соответствующее заявление в Еврокомиссию, добавив при этом, что виновницей сложившейся ситуации могла стать «брюссельская бюрократия».

Предположительно, средства Фонда восстановления и устойчивости (RRF), выделенные Венгрии, и средства ЕС из стандартной Многолетней программы финансового развития (MFF) на 2021–2027 годы для нашей страны пока недоступны, потому что «брюссельская бюрократия» отдает их Украине, — заявил парламентарий.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросом относительно возможной связи между выделяемой Киеву финансовой помощью и недополученными в Будапеште средствами.

Ранее министр внутренних дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать поставки оружия Киеву до тех пор, пока венгерский банк ОТР будет присутствовать в украинском списке «международных спонсоров войны». По словам министра, Венгрия также придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт. Сийярто подчеркнул, что Будапешт «не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе», так как речь идет о венгерских национальных интересах.