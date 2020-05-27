Шрёдер назвал «каким-то карликом» посла Украины в ФРГ

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко высказался о после Украины в Германии Андрее Мельнике, критиковавшем его ранее. В первом выпуске своего аудиоподкаста политик назвал дипломата «каким-то карликом из Украины», при этом не произнося имени Мельника.

Подкаст «Повестка дня» длится около получаса. В нём 76-летний экс-канцлер отвечает на вопросы своего бывшего пресс-секретаря Белы Анды. Темой первого из восьми запланированных выпусков стала эпидемия коронавируса и то, как с ней справляются в ФРГ, пишет Deutsche Welle.

В конце выпуска Шрёдер обрушился с критикой на США за отказ финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Он призвал к расширению международного сотрудничества.

Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует? — спросил политик.

Поводом для такого выпада Шрёдера стало интервью Андрея Мельника, в котором украинский посол подверг критики призывы экс-канцлера снять с России санкции, введённые за действия Москвы в отношении Украины.

Как писал NEWS.ru, экс-канцлер ФРГ высказал мнение, что ни один российский президент не отдаст Украине Крым. Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари. Андрей Мельник считает, что полуостров вернётся в «лоно матери-Украины» ещё при жизни политика.