https://static.news.ru/photo/7f80479a-e804-11e9-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов Елизавете II. Он хочет предложить королеве уволить его, поскольку сам не планирует уходить в отставку.

Как пишет The Sunday Times , на такой шаг политик готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit между Евросоюзом и Великобританией. Как утверждают помощники британского премьера, он не покинет пост добровольно, даже если правительство выскажет ему недоверие.

News.ru ранее писал, что Европарламент не одобрит предложение Джонсона по соглашению об условиях Brexit, поскольку оно не решает имеющиеся проблемы. В Брюсселе отметили, что предложения Лондона от 2 октября «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима „бэкстоп“».

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября 2019 года.

Если страна покинет ЕС без соглашения, это приведёт к повышению стоимости электроэнергии и топлива в Великобритании. Кроме того, в стране может возникнуть дефицит лекарств и продовольствия.