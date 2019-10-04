Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов Елизавете II. Он хочет предложить королеве уволить его, поскольку сам не планирует уходить в отставку.
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News.ru ранее писал, что Европарламент не одобрит предложение Джонсона по соглашению об условиях Brexit, поскольку оно не решает имеющиеся проблемы. В Брюсселе отметили, что предложения Лондона от 2 октября «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима „бэкстоп“».
Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября 2019 года.
Если страна покинет ЕС без соглашения, это приведёт к повышению стоимости электроэнергии и топлива в Великобритании. Кроме того, в стране может возникнуть дефицит лекарств и продовольствия.
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