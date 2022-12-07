Доля российского газа в импорте Италии сократилась в несколько раз Глава ЕК сообщила о сокращении доли газа из России в итальянском импорте с 40% до 10%

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Италия в несколько раз сократила в общем объеме своего импорта долю газа из России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что значения снизились более чем в два раза, передает РИА Новости. По словам главы ЕК, доля голубого топлива из РФ в энергосистеме страны сократилась приблизительно с 40% до 10%.

Власти Италии сократили долю российского газа в поставках с 40% до порядка 10%, — сказала она.

Ранее журналисты газеты Il Sole 24 Ore передавали, что итальянцы в октябре закупили 31 миллион кубометров голубого топлива из РФ. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом показатели упали на 98,7%. Год назад было импортировано 2,29 миллиарда кубометров.

В свою очередь, глава Еврокомиссии еще летом говорила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок топлива из России. По ее словам, ЕС уже в июле начал обращаться к «более надежным» партнерам в области энергетики.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что увеличение импорта из России в страны ЕС нет, а увеличение объемов импорта достигнуто исключительно в денежном выражении.

Он подчеркнул, что поставки энергоресурсов и товаров значительно сократились, а увеличение выручки от импорта обусловлено резким ростом цен на энергоресурсы и удобрения, поэтому, несмотря на различные эмбарго, «провала» по экспортной выручке у России не будет.