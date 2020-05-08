Дочь Елизаветы II оценила вклад СССР в победу над нацизмом

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Дочь королевы Великобритании принцесса Анна поблагодарила ветеранов и все народы стран бывшего СССР за вклад в победу во Второй мировой войне.

По её словам, британская сторона признаёт те невероятные жертвы, которые понесли народы СССР.

Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжёлыми страданиями. Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы, — написала принцесса в своём письме.

Она также отметила, что пока мир собирается силами, чтобы преодолеть новые вызовы, страны могут вдохновиться храбростью тех, кто верил друг в друга и кто написал важную главу «в долгой истории дружеских отношений между народами Великобритании, Украины, Белоруссии и другими народами бывшего советского союза».

Принцесса Анна добавила, что хочет отдать должное мужчинам и женщинам, которые сражались за победу.

Ранее NEWS.ru писал, что в честь 75-й годовщины Дня Победы на официальной странице королевской семьи в Twitter опубликовали воспоминания королевы Елизаветы II, как она отметила этот праздник. В архивной записи она рассказала, что в день капитуляции гитлеровской Германии 8 мая 1945 года, когда вся Европа отмечала День Победы, она вырвалась из дворца и присоединилась к ликующей толпе.