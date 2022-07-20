НМ ДНР: националисты расстреливают пытающихся сдаться срочников ВСУ

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Нацбатальоны, участвующие в боях под Авдеевкой, выполняют функцию заградотрядов, рассказал РИА Новости замкомандира батальона девятого полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол. По его словам, они расстреливают украинских военнослужащих, которые пытаются сдаться или отступить.

Они здесь, конечно, есть. Но в основном это заградотряды. Заградотряды, которые не дают отходить вээсушникам. Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что националисты стреляют в спины тем военнослужащим, которые пытаются сдаться, а отступающих расстреливают в упор.

Ранее о том, что боевики нацбатальонов стали все чаще убивать солдат ВСУ, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, националисты буквально отбирают у срочников возможность сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. Он добавил, что попавшие в плен украинские солдаты говорят о низком боевом духе в ВСУ и очень больших потерях. Многие из них были брошены на передовую сразу после призыва.