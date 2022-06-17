Кадыров: члены нацбатальонов все чаще расстреливают военных ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на Украине участились случаи расстрелов членами нацбатальонов солдат ВСУ, которые решили сложить оружие и прекратить сопротивление. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, возможность сдаться в плен буквально отбирают у молодых людей, которые хотят выжить, а не погибнуть в окопах во время боевых действий.

К сожалению, в последнее время участились случаи расстрела украинских военнослужащих, решивших сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. Боевики националистических батальонов попросту отбирают эту возможность у молодых людей, которые еще вчера сидели в кругу семьи, а сегодня волею отбитого командования находятся на передовой, — написал Кадыров.

Кадыров добавил, что у большинства военнопленных с Украины одна и та же ситуация: им просто пришла повестка о том, что они обязаны служить, после чего молодые люди были сразу же брошены на передовую. Пленные сами рассказывают о том, что состояние боевого духа в ВСУ достаточно низкое, а потери, наоборот, очень большие.

Как подчеркнул Кадыров, во время допросов российские военные не унижают и не оскорбляют украинцев, не приставляют им к вискам оружие и никого не бьют, в отличие от украинских националистов, которые зверствуют по отношению к военнопленным.

Ранее Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью продолжительный обстрел украинскими военными российских подразделений, задействованных в обеспечении безопасного выхода мирных жителей с территории промкомплекса «Азот» в Северодонецке в ЛНР. По его словам, в определенный период времени гражданские должны были выйти с предприятия, однако солдаты ВСУ открыли огонь и ни один мирный житель не смог эвакуироваться. Кадыров добавил, что благодаря слаженным действиям подразделений РФ никто не пострадал.