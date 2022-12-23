Депутата Госдумы Майданова приговорили к тюремному сроку на Украине Суд Украины приговорил депутата Госдумы Майданова к 15 годам тюрьмы заочно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Майданов

Суд на Украине приговорил российского певца, депутата Госдумы Дениса Майданова к 15 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. Музыканта признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Представители СБУ напомнили, что Майданов выступал за независимость Донецкой и Луганской народных республик до начала СВО. Они считают, что тем самым музыкант мог способствовать разворачиванию военных действий на Украине.

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ, голосовавший за признание ЛДНР. Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата нижней палаты Федерального Собрания России Дениса Майданова, который способствовал захвату части восточных регионов Украины, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Майданов написал песню в соавторстве с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о российских ракетных комплексах «Сармат». Клип был опубликован на YouTube. «Ядерный» хит воспевает «богатыря с электроникой сложной», готового «выносить приговор». В записи клипа участвовали ансамбль песни и пляски «Красная звезда» и оркестр Военной академии РВСН. Видеоролик записан в жанре концертного выступления с видеорядом из боевой техники.