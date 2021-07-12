Депутат Рады рассказал о планах контрразведки Украины убить Медведчука

Начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, Поклад причастен к убийству бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ, после провала организовал похищение начальника безопасности Мартынова Андрея, судьба которого на сегодняшний день неизвестна, — написал Кива.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский назначил Поклада на должность главы контрразведки «для совершения террора и убийств на Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе». По его словам, Поклад входит в число сторонников Юрия Бойко, которого Кива обвинил в захвате руководства партии ОПЗЖ.

Ранее Кива заявил, что украинские силовики похитили политолога и офицера Юрия Дудку. Он отметил, что политолог был патриотом и не боялся отстаивать свою точку зрения.

Сам Кива подозревается на родине в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что парламентарий будет объявлен в международный розыск. Кива уехал с Украины ещё в январе, поскольку, по его словам, знал заранее, что его заподозрят в госизмене.