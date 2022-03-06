Депутат Рады сообщил о похищении силовиками политолога

Украинские силовики похитили политолога и офицера Юрия Дудку. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Илья Кива. По словам парламентария, политолог был патриотом и не боялся отстаивать свою точку зрения.

Сегодня сотрудники службы безопасности Украины выкрали офицера... Патриота, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования... Я говорю о Юрии Дудке. Политолог. Патриот. Офицер, — заявил Кива.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о том, что Кива подозревается в государственной измене, покушении на территориальную целостность и незаконное обращение с оружием. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск.

Перед этим Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем и военным преступником, который «продолжает подталкивать гражданских людей к смерти, топя Украину в крови». По его словам, Зеленского «необходимо физически устранить, чтобы сохранить жизни людей на Украине».