ЧВК «Вагнер» в Гааге: кто такой Игорь Саликов, что может рассказать MK.RU: бывший офицер ДНР и ЧВК «Вагнер» Саликов хочет дать показания в Гааге

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Мужчина, который называет себя бывшим офицером российской разведки и ЧВК «Вагнер», готовится к даче показаний в Гааге. Кто такой Игорь Саликов, как он оказался в Гааге и что хочет рассказать в Европе?

Как бывший офицер ЧВК «Вагнер» оказался в Гааге

МК.RU пишет, что бывший начальник 4-го отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и, предположительно, старший инструктор ЧВК «Вагнер» в Сирии Игорь Саликов собирается дать показания Международном уголовном суде. Отмечается, что мужчина вместе с женой и тремя детьми прибыл в Амстердам в декабре 2023 года.

Сообщается, что своих показаниях он обещает изобличить ЧВК «Вагнер», Минобороны и руководство России в неких военных преступлениях в Сирии и на Украине. МК.RU отмечает, что взамен он просит политическое убежище в Нидерландах, однако это станет возможно только в случае, если МУС примет его показания.

18 декабря создатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) без указания имени опубликовал «явку с повинной» Саликова. Автор текста рассказывает, что более года поддерживал контакт с Осечкиным, передавая ему материалы по теме ЧВК, до тех пор, пока его не уговорили на «безопасный выезд» в Голландию через ЮАР.

Причастность Саликова к правоохранительным и военизированным структурам не подтверждена.

Кто такой Игорь Саликов

Telegram-канал «Канал визионера» определил перебежчика как Игоря Саликова.

«Ветеран „Редута“, в частных охранных структурах с 1992 года. Участвовал в миссиях „с самого начала“: Индонезия, Восточный Тимор, Ближний Восток, Африка (Заир,1997), Северная Африка, Ирак (2003–2011), Афганистан (2006, 2010–2011), Сомали (2009–2010, охрана судов и освобождение заложников)», — пишет канал.

Кроме того, Игорь Саликов является плодовитым писателем и учредителем компаний «Редут-консалт» под фамилией Коваль и «Ветераны миротворческих миссий» вместе с уехавшим из России журналистом Аркадием Бабченко, пишет «Канал визионера».

В тексте автор утверждает, что в 2014 году находился в Донбассе, а позже присоединился к ЧВК «Вагнер» и участвовал в конфликте в Сирии. По словам автора, в 2022 году он принял участие в СВО, где якобы задачей его отряда был поиск и уничтожение «по спискам» сотрудников СБУ.

Причастность Саликова к правоохранительным и военизированным структурам не подтверждена.

Что он может рассказать о ЧВК «Вагнер»

В «явке с повинной», направленной на имя прокурора МУС Германа Хана, Саликов утверждает, что «осознает все риски», но считает «принципиально важным» опубликовать эту информацию для разоблачения якобы преступных схем российского руководства.

Саликов пишет, что стал свидетелем военных преступлений, якобы совершенных ЧВК «Вагнер» в ДНР с 2014 году.

По утверждению автора обращения, в феврале 2022 года он попал на территорию Украины из Брянской области через Чернобыльскую зону отчуждения. Затем он оказался в районе «Гастомель — Гуча» (сохранена оригинальная орфография. — NEWS.ru), где якобы отказался расстрелять пленных, «в результате чего подверг себя преследованию по военному ордеру».

Саликов не объясняет, каким образом он оказался на свободе и смог выехать в Европу.

Что пишут о Саликове

В соцсетях утверждают, что Игорь Саликов может оказаться ненадежным свидетелем.

«По мнению его сослуживцев, Саликов не может являться носителем информации, а все его высказывания по 2014 году — компиляция слухов», — пишет военный писатель Алексей Суконкин.

Военнослужащий и писатель Игорь Коваль, внешне похожий на Саликова и соответствующий ему по возрасту, числится на сайте «Центр военно-политических исследований». В 2011 году он завершил книгу про ЧВК под названием «Приватизация войны. Русский взгляд».

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