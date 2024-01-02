«Плыве кача» на Первом: кто такой Аким Апачев, связан ли с ЧВК «Вагнер» Аким Апачев в новогоднюю ночь исполнил песню на украинском на Первом канале

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Аким Апачев

К удивлению многих россиян в эфире Первого канала в новогоднюю ночь прозвучала песня на украинском языке, которую исполнил рэпер Аким Апачев. Кто это такой, почему украинская песня звучит в российском новогоднем эфире, чем известен Апачев, за что его критикуют и связан ли он с ЧВК «Вагнер»?

Что за украинская песня звучала в Новый год

В эфире «Новогодней ночи» на Первом Аким Апачев вместе с Дарьей Фрей исполнили свой хит «Плыве кача» — в переводе с украинского «Плывет утка», которая основана на народной закарпатской песне «Плывет утка по Тысине». Песня в оригинале представляет собой заупокойный мотив, в тексте которого солдат просит мать не ругать его, когда он погибнет в чужом краю.

Изначально «Плыве кача» стала известной в 2014 году, когда исполнялась в качестве похоронного мотива по погибшим на Майдане в Киеве. Однако Аким Апачев и Дарья Фрей создали собственную версию, посвященную ожесточенным боевым действиям во время осады Мариуполя. Клип на эту песню был заблокирован на YouTube за «язык вражды».

Кто такой Аким Апачев

Аким Апачев (настоящее имя Аким Гасанов) — уроженец Мариуполя, в молодости он снимал клипы для местных артистов. После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году Апачев стал военкором агентства ANNA-News, работал не только в Донбассе, но и в Сирии. Тогда он начал записывать первые свои треки, посвященные вооруженным конфликтам и судьбе Донбасса.

Широкую известность Апачев приобрел в 2021 году, когда записал песни «Урожай» и «Армата» вместе с Юлией Чичериной и представил свой дебютный альбом «Говорит Донбасс». В следующем году вышли его хитовые композиции, в том числе «Плыве кача» и «Лето и арбалеты», которые вошли в топы музыкальных чартов.

В 2023 году вышел второй альбом Акима Апачева «Джамбо», посвященный погибшему в зоне СВО командиру группы противодействия БПЛА «Сурикаты» капитану Игорю Мангушеву (позывной Берег).

Связан ли Апачев с ЧВК «Вагнер»

После того как Аким Апачев в 2022 году записал свой хит «Лето и арбалеты», в припеве которого упоминаются «вагнера», то есть бойцы ЧВК «Вагнер», возникли слухи, что он является близким знакомым руководства или даже сотрудником ЧВК «Вагнер». Однако музыкант развеял эти слухи.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Аким Апачев

«Я никогда не работал с ЧВК „Вагнер“, никогда не встречался с [Евгением] Пригожиным, никогда не выступал перед его бойцами на передовой (меня ни разу к ним не пустили, хотя парни просили и я был готов). Песня „Лето и Арбалеты“ стала популярной [в 2021 году в TikTok], но она таковой стала в отрыве от компании», — говорил.

За что критикуют Акима Апачева

Из-за предполагаемой связи с ЧВК «Вагнер» Аким Апачев попал под критику людей, поддерживающих частную военную компанию. В феврале 2023 года, когда Апачев и Фрей должны были учатвовать на стадионе «Лужники» в концерте, приуроченном к годовщине начала СВО, музыканту в соцсетях писали с призывами поддержать ЧВК «Вагнер» и связанного с ней бизнесмена Евгения Пригожина в «снарядном конфликте» во время битвы за Бахмут. Апачеву предлагали со сцены крикнуть «Дай снаряды «вагнерам!» перед аудиторией.

Апачев изначально дал надежду поклонникам, когда опубликовал в своем Telegram-канале пост в поддержку требований ЧВК «Вагнер». Однако потом удалил пост, а на концерте не выполнил просьбу общественности. Это стало поводом для обвинений в «трусости» в соцсетях.

«Почему эту информацию должен озвучивать я, а не люди, которые занимаются этой сложной работой?» — спросил рэпер.

Позже Апачев попал под критику из-за призыва создать «реестр людей, не поддерживающих спецоперацию». Такое предложение в Telegram сравнили с «расстрельными списками» и предложили музыканту не лезть в вопросы политических репрессий.

Кроме того, он попадал под критику из-за использования в своей песне «Они ушли» цитат из творчества Тимура Муцураева, который участвовал в конфликтах в Чечне на стороне террористов-сепаратистов.

Также его критиковали за песни на украинском языке.

Чем сейчас занимается Аким Апачев

Выступление Акима Апачева на украинском языке в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале вызвало очередную волну критики. По словам музыканта, решение сохранять в своем репертуаре песни на украинском и белорусском языках является принципиальным, таким образом он хочет «затрофеить мову», как выражается рэпер в одном из куплетов песни.

На своей странице во «ВКонтакте» после выступления на Первом канале музыкант поздравил поклонников с Новым годом и рассказал, что выступление на украинском вновь вызвало скандал и критику.

«В новогоднюю ночь выступил на Первом канале. Исполнил «Плыве кача» (другие мои песни Первый канал старательно не замечает). <...> Хочу поблагодарить тех, кто понимает, как сложно было пробить этот «педокупол» и вколотить хотя-бы пару приличных песен в эфир. Друзья, именно для вас мы и боремся с этой гидрой. <...> Неадекваты с обеих сторон фронта снова подгорели примерно одинаково. Бандерлоги, как всегда, сыпали обвинениями в предательстве и рисовали яркие сцены моей смерти. Наши ура-патриоты снова взбеленились, что я использовал «язык врага», — рассказал Апачев.

Он призвал патриотически настроенных российских музыкантов поддержать его, чтобы изменить положение на ТВ.

«Да, 90 % всего эфира — дно днищенское, но мы на верном пути. (Шаман, при всем моем известном к тебе отношении, нам, видимо, придется бороться с этим болотом вместе. Песня с Пелагеей — верный путь, вопросов нет, делай так чаще)», — объявил Апачев.

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