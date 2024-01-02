Секс с фанатами, костюм майонеза, песня с Моргенштерном: куда исчез Niletto Niletto вместе с Олегом Майами исполнил песню «Не вспоминай»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Niletto (Данил Прытков) вместе с телеведущим Олегом Майами исполнили хит во время празднования Нового года. Как сейчас живет исполнитель хита «Любимка», что известно о его личной жизни?

Какую песню спел Niletto с Олегом Майами

Звезды исполнили песню «Не вспоминай». Видео с ней разместил в своих социальных сетях Майами.

Изначально композицию исполняли три екатеринбуржца — Niletto, Олег Майами и Леша Свик (Алексей Норкитович), которые и являются авторами песни. Идея создания песни зародилась у Майами, чьи детские и юношеские годы жизни прошли в Екатеринбурге. Он написал припев, которым поделился с Niletto. Тот, в свою очередь, предложил привлечь Лешу Свика. Позднее на композицию был снят клип, набравший 33 млн просмотров.

Как прославился Niletto

Будущий певец родился в Тюмени в семье строителей, где уже воспитывались две дочери. Сначала чета жила в Перми, однако в первый класс Прытков пошел уже в Екатеринбурге. Будучи подростком, будущий певец помогал родителям в подсобных работах, за что получал карманные деньги. Первые накопленные деньги парень потратил на велосипед BMX.

В подростковом возрасте Прытков увлекался музыкой и танцами — молодой человек ходил на брейк-данс. Вскоре хореографическую студию перенесли в центр города, поэтому занятия танцами пришлось отложить. Впоследствии Niletto начал писать первые тексты и делать каверы на треки популярных музыкантов.

После окончания школы будущий артист поступил в вуз, однако с учебой дела шли плохо. С первого курса он начал преподавать танцы и зарабатывать на этом. Несмотря на низкий заработок, мать поддерживала сына, и вскоре Прытков бросил университет.

Он выступал с танцевальными номерами, однажды даже в костюме тюбика с майонезом. Парень работал на стройке, сочинял песни и записывал рекламные треки, стараясь помочь маме погасить кредит.

Исполнитель хита «Краш» не сразу получил зеленый свет для выхода на сцену. В 2018 году он впервые заявил о себе как об исполнителе на проекте «Новая Звезда». Певица Зара отмечала, что молодой человек «такой красавец, а поет бледненько». Кроме того, Niletto пробовал пройти отборочные туры в первом и втором сезонах шоу «Песни» на ТНТ, однако так и не вошел ни в одну из команд.

В 2019 году чарты покорил трек артиста под названием «Любимка». После этого молодого музыканта сразу стали приглашать на радиостанции и различные выступления, а в июне 2020 года он выпустил два клипа с Zivert и Клавой Кокой. Композиция «Краш» также покорила сердца слушателей.

Что известно о личной жизни Niletto

В 2022 году Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) совместно с The Limba, Niletto и Boombl4 выпустили трек. В нем артисты откровенно уличили своих пассий в меркантильности.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Niletto

Личную жизнь артист держит в секрете. Известно, что он долгое время встречался с хореографом Евгенией Кузнецовой. По словам Niletto, девушка была очень ревнива, а затем стала устраивать скандалы из-за домыслов и сплетен, писал Starhit.

«Мы расходились и сходились миллион раз. Я сделал предложение через четыре года примерно, но просто не дошло до свадьбы. Это была сильная любовь», — говорил Niletto.

Позднее музыкант признался, что занимался сексом с фанатками. Он добавил, что близость с поклонницами приносит ему лишь физическое, но не моральное удовлетворение.

«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — объяснил Niletto в интервью Насте Ивлеевой.

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