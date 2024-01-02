Украинская песня на Первом канале: кто и когда исполнил, что сказали в РФ Рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на Первом канале в Новый год

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Аким Апачев

Рэпер Аким Апачев в новогоднем телеэфире исполнил песню на украинском языке. О чем композиция, что сказали в России?

Какая украинская песня прозвучала на Первом канале

В эфире «Новогодней ночи» на Первом канале прозвучала песня на украинском языке. Рэпер Аким Апачев и певица Дарья Фрей исполнили композицию «Пливе кача», которая переводится как «Плывет утка».

«Мой город Марии с привычкой встречает георгиевскую ленточку. Богоматерь со свечкой дождалась сына в отчаянии», — говорилось в тексте песни.

Релиз композиции состоялся в 2022 году. На песню был снят клип, среди кадров которого можно заметить действия российских военных на территории конфликта. В основе трека мотив народной композиции «Пливе кача на Тисині», которая долгое время являлась гимном майдановцев. Лирический герой песни Апачева осуждает украинских солдат.

«Расскажи тому ляху о москале, передай ему каждое слово: «Это мой дом, это мой Крым, моя земля! Я также забираю мову!» — так звучит последняя строчка «Пливе кача».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Аким Апачев

Кто такой Аким Апачев

Сейчас Апачев не только музыкант, но и военный корреспондент, а также автор комиксов. Аудитории он стал известен благодаря репортажам из горячих точек. С первых дней конфликта на Украине он стал освещать боевые действия, находясь в центре событий.

Работать под обстрелами Апачеву было не впервой. Будучи сотрудником информационного агентства ANNA-News, специализирующегося на документальных фильмах и новостях из горячих точек, он работал в зоне конфликта в Сирии. Уже тогда под его авторством вышли композиции под названием «Хмеймим», «Башар Асад», «Бородатый Триполи», «Считалочка» и другие.

После 2014 года артист начал записывать композиции, посвященные конфликту на юго-востоке Украины, среди которых спетые с рок-певицей Юлией Чичериной «Армата» и «Урожай», а также альбом «Говорит Донбасс», увидевший свет в 2021 году.

В 2020 году Акимов создал комикс на тему конфликта в Донбассе в стиле фэнтези. В графическом романе под названием «Дорус. Первая Центурия» события происходят в вымышленной вселенной, где персонажи сражаются за свой дом.

После начала российско-украинского конфликта Апачев особое внимание уделял судьбе родного города — Мариуполя.

Наиболее известная композиция рэпера — «Лето и арбалеты», посвященная ЧВК «Вагнер».

Ранее Апачев говорил, что не понимает популярности и востребованности на телевидении певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Кроме того, Апачев осудил музыканта за отказ выступать в прифронтовых зонах.

«Жена не пускает. Аргумент. „Товарищ майор, мне нельзя на войну, меня жена не пускает“», — написал рэпер, комментируя слова SHAMAN.

Несмотря на это, рэпер смог выступить на одной сцене с исполнителем хита «Я русский» в новогоднюю ночь.

Что сказали россияне об украинской песне в новогоднюю ночь

Большинство зрителей восприняли песню нейтрально. Некоторые отметили, что были рады появлению украинской композиции в новогоднем телеэфире.

«Очень интересное новогоднее шоу! Рада, что в нем были такие неожиданные исполнители», — написала одна из пользовательниц.

«На самом деле классные песни в этом году, все очень достойно», — отметила другая.

Некоторые пользователи неоднозначно отреагировали на появление украинской композиции в эфире Первого канала в новогоднюю ночь.

«А что за мова на Первом? Мы подумали, что Первый взломали, когда переключили», — отметили в комментариях.

Часть пользователей и некоторые Telegram-каналы восприняли появление Апачева в эфире отрицательно.

«Почему нас кормят песнями на языке врага? Это какой-то позор», — написал пользователь.

Сам Апачев после волны интереса к его композиции опубликовал ее в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Киркоров, Евровидение, замужество: куда пропали сестры Толмачевы

Ивлеева должна 10 млн рублей? Кто и почему подал на нее в суд Москвы

Бузова, Киркоров, Лолита: как и где российские артисты отметили Новый год