Киркоров, Евровидение, замужество: куда пропали сестры Толмачевы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария и Анастасия Толмачевы

Певица Мария и Анастасия Толмачевы в последнее время пропали из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Чем они занимаются сейчас, как живут?

Чем известны Толмачевы

Мария и Анастасия Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске.

В 2006 году они победили на детском Евровидении, в 2014 — представляли Россию на взрослом Евровидении, где заняли седьмое место. Их продюсером на песенном соревновании выступал народный артист России Филипп Киркоров.

В 2014 году, когда певицы ездили на конкурс, Крым вернулся в состав Российской Федерации. Тогда в мире была сложная политическая ситуация, однако, по словам Толмачевых, на их выступлении это не отразилось.

«Все думают, что на конкурсе была политика. Но с нами, наоборот, все были дружелюбны. Мы не чувствовали никакой злобы со стороны других стран», — рассказывали они в интервью Светлане Баласанян.

Что известно о личной жизни Толмачевых

Мария Толмачева долго встречалась с зубным техником по имени Анатолий, однако в итоге пара рассталась. В 2023 году певица вышла замуж за мужчину по имени Сергей.

Экс-солисты группы «Турмободы» Саша Попов, присутствовавший на мероприятии, рассказал об избраннике Толмачевой.

«Маша выбрала прекрасного мужа. Сережа — очень хороший, простой, открытый, щедрый парень. Из всех женихов, которые за ними ухаживали, он самый лучший. Очень любит Машу, это видно. Ей с ним повезло», — делился он с mk.ru.

Филипп Киркоров поздравил подопечную дистанционно, прислав видеопоздравление. В конце ролика он исполнил отрывок из своей песни «Я поднимаю свой бокал».

По слухам, избранник артистки имеет за плечами два брака, от которых осталось трое детей. Об этом в сообществе «Подслушано Курск» во «ВКонтакте» написала местная жительница Наталья Жукова. Сама Толмачева информацию не комментирует.

«У Сергея была счастливая семья. Дети умные: сын и дочь. Бывшая жена Надежда — маленькая, хрупкая женщина. Юрист, большая трудяжка. Строили дом в Духовце (деревня под Курском.). Купили машину. Жена работала, муж больше был дома... Сейчас дети живут с мамой в квартире. Машину и дом Сергей забрал. Свое гнездо, разрушив чужое, не построишь. Поступил Сергей с бывшей женой очень нехорошо. Хотя, наверное, виновата, прежде всего, Маша», — цитирует женщину «Экспресс-газета».

Кроме того, Жукова утверждает, что Мария Толмачева вышла замуж в положении. Подтверждения этой информации также нет.

Анастасия Толмачева не замужем. О своей личной жизни она не распространяется.

Что Толмачевы говорили о Киркорове

Мария и Анастасия Толмачевы в интервью журналисту Светлане Баласанян рассказывали про работу с Филиппом Киркоровым.

«Филипп всегда переживает за всех. Да, он требовательный в работе, но как человек он замечательный. Он написал и подарил нам песню „С тобой“. Даже приезжал на запись», — объясняли они.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

В 2016 году сестры Толмачевы открыли мастерскую эстрадного искусства в Курске. Киркоров был первый, кто записал видеообращение и рассказал об учреждении. По словам певиц, именно благодаря нему на открытие пришло много народа.

Чем Толмачевы занимаются сейчас

Сестры Толмачевы продолжают преподавать в своей студии. В учреждении детей и взрослых обучают хореографии, вокалу и актерскому мастерству.

Они признавались, что на данный момент это проект для них даже важнее, чем свои сольные выступления. В будущем артистки планируют открыть мастерские в других городах.

Также Толмачевы рассказывали, что думают о переезде в Москву.

«У нас есть планы переехать в Москву. Сейчас там весь шоу-бизнес, много возможностей. Но пока в Курске нас держит наша школа», — объясняли они в интервью Светлане Баласанян.

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