«Экспорт безопасности». Чем занимаются наследники ЧВК «Вагнер» в Африке?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга 27 декабря прокомментировала деятельность китайских ЧВК в Африке. По ее словам, китайско-африканское сотрудничество выстраивается на добровольной, равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе. А как сейчас действует российская ЧВК «Вагнер» на Черном континенте? Готовит ли Москва проект «Русская Африка», как заявляют западные СМИ? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о будущем ЧВК «Вагнер» африканиста Сергея Елединова.

Почему ЧВК «Вагнер» понадобилась странам Африки

— Уже с начала 1990-х годов армии многих африканских государств, в основном франкофонных, постепенно стали деградировать, теряя свою боеспособность. Предполагаю, что это была некая форма негласного договора со странами так называемого коллективного Запада. Потеря суверенности для африканских государств компенсировалась гарантиями безопасности.

События на континенте показали несостоятельность этой модели, прежде всего в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Республике Мали. Франция с ее союзниками не смогла восстановить стабильность в стране даже при поддержке миротворческих миссий ООН. Другие государства региона также погружались в хаос. Национальные силовые структуры оказались не в состоянии самостоятельно справляться с вызовами, в том числе с угрозой потери государственности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Экспорт безопасности» по-российски

— В отличие от западной концепции, показавшей свою несостоятельность в Африке, российская модель «экспорта безопасности» предполагает ряд других мер. В частности, усиление вооруженных сил инструкторами для обучения личного состава. Также предусмотрено комплектование армии элитными подразделениями и специалистами по планированию военных операций.

Кроме того, важны специалисты по проведению политтехнологических и гуманитарных акций. Это способствует национальному примирению, возрождению государственных институтов и руководящих органов государства.

Эта модель показала свою жизнеспособность в ЦАР, вернув эту страну к мирной жизни. Поэтому было решено применить эти методы к Республике Мали по договоренности с ее правительством. И сейчас мы видим, что при помощи российских военных национальная армия этого государства освобождает север страны. В частности, она заняла город Кидаль, который считался столицей туарегских сепаратистов и не подчинялся правительству Мали.

Отмечу, что в этом государстве действуют не российские военные, а национальная армия при их поддержке. Российские военные в случае «экспорта безопасности» не самостоятельны. Они — составная часть национальных сил, пусть и определяющая. Предполагаю, что успех «северного похода» был маловероятным без специалистов из России. Однако это общая победа армии Мали и поддерживающих ее российских подразделений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Африканский корпус Минобороны поглотил ЧВК «Вагнер»?

— Деятельность и успех ЧВК «Вагнер» были невозможны без российского бюджетного финансирования и административного ресурса. Ведь этот проект изначально имел основную цель — поиск и отработку оптимальных форм «экспорта безопасности» в интересах России. Смерть Пригожина только ускорила переход этой организации под юрисдикцию РФ.

Африканский филиал ЧВК «Вагнер» перешел в состав так называемого Африканского корпуса, госструктуры под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-бека Евкурова. Повторюсь, это не какое-то поглощение или захват. Это вполне планомерная процедура — частная опытная инициатива получает статус государственного проекта.

Перед персоналом стоял выбор — увольняться или продолжить работу уже на госслужбе. Военнослужащим ЧВК «Вагнер» разрешили носить шевроны и знаки отличия. Традицию и уставы легендарного подразделения сохранили. Только теперь его участники стали военнослужащими российской армии.

Африканский корпус — российская структура по реализации «экспорта безопасности» как в военном, так и в гуманитарном смысле. Его деятельность предполагает как решение вопросов безопасности, так и создание условий для стабильного развития государства и общества. Это не «добро с кулаками» и не «доброе слово со смит-вессоном», а единственно возможный вариант в мире реальной политики, где мирные инициативы должны быть подкреплены реальной силой.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Юнус-бек Евкуров

Где и каким образом действует Африканский корпус

— Ряд западных СМИ, которых трудно обвинить в любви к России, и российские ультрапатриотические издания пишут о «российской экспансии в Африке», «Русской Африке», рассматривая это как имперский или чуть ли не как неоколониальный проект. Это негативная тенденция. Российская африканская инициатива — это равноправный проект на основе уважения, суверенитета и взаимной выгоды.

Как и любой государственный проект, он обязан следовать национальным интересам стран. Борьба с терроризмом и сепаратизмом обоюдно выгодна. А коллективному Западу необходимо напомнить, что Россия — единственная на сегодняшний день страна, которая масштабно борется с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом в Африке.

Африканский корпус не собирается превращаться в монополию. Естественно, существует цель создать благоприятные условия для российского бизнеса, но не в ущерб национальным интересам африканских стран. Например, в отличии от Франции у России отсутствует экзистенциальная необходимость в добыче полезных ископаемых. Есть лишь коммерческий интерес, но в чьих интересах они добываются и кому поставляются — независимый выбор африканского государства.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не предполагается монополия Африканского корпуса ни в сфере безопасности, ни в области военно-технического сотрудничества со странами региона. Так, информация о возможном контракте американской ЧВК Bancroft с правительством ЦАР достаточно реальна. Однако факт его подписания не противоречит формату российского проекта.

На сегодняшний день Африканский корпус работает с Ливией, Мали, Нигером, Буркина Фасо и ЦАР. Это подтверждается географией визитов генерал-полковника Евкурова. Однако военные контингенты присутствуют только в Мали и ЦАР.

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