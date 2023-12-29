«Гибель Пригожина — большая удача для России»: кто так считает и почему Глава ВЦИОМа Федоров назвал гибель Пригожина «большой удачей для России»

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» российский бизнесмен Евгений Пригожин был угрозой для России и «подрывал систему изнутри», заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров. Что говорили о бизнесмене, как его критиковали и почему?

Что сказал Федоров о Пригожине

В эфире радио «Говорит Москва» глава ВЦИОМа сказал, что Пригожин был «патриотичным», но «заигрался». Его гибель через два месяца после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» стала «большой удачей для страны», считает Федоров. Пригожин вел себя «не как системный игрок, а как свободный радикал».

«Мятеж поставил под вопрос устойчивость всей государственной системы. Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался. Нам такого не надо», — объявил социолог, член Общественного совета при Минобороны РФ и глава ВЦИОМа.

Кто в России критиковал Пригожина

Бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», стал мишенью для жесткой критики после вооруженного мятежа 23 июня 2023 года. Так, после окончания волнений депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире ТВ предложил Пригожину «застрелиться», а всех военных в России поставить под управление военного ведомства. Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина Гурулев назвал «предателями».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Россия. Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил тогда, что давно выступает против частных военных компаний и «предполагал, что подобное может случиться». Он призвал «ликвидировать мятеж».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обвинил Пригожина в «попытке госпереворота». Он также напомнил, что предупреждал о подобном исходе. Ранее у Пригожина и Куйвашева были споры, бизнесмен обвинял главу региона в публичной клевете на СВО и ЧВК «Вагнер».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после мятежа назвал свои отношения с Пригожиным «конфликтом между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства». Бизнесмен критиковал методы управления горадминистрации и обвинял губернатора в «политической импотенции».

Депутат Евгений Федоров после мятежа «Вагнера» в эфире радио «Говорит Москва» обвинил Пригожина в работе на США и «иностранные спецслужбы». Впоследствии Федоров возложил на ЦРУ и ответственность за гибель Пригожина, поскольку «очевидно, что это Центральное разведуправление США, которое таким образом пытается использовать свою стандартную технологию „третьей силы“».

Точку в критике Пригожина поставил президент Владимир Путин, который 24 августа выразил соболезнования семье спустя сутки после крушения самолета. Погибшего он назвал «человеком сложной судьбы», сообщил, что знаком с ним с 1990-х годов. По словам Путина, покойный «добивался нужных результатов и для себя, и когда его просили для общего дела».

«Ошибки у него были серьезные в жизни», — отметил Путин.

Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин

Почему у Пригожина был конфликт с чеченцами

В июне 2023 года, до военного мятежа ЧВК «Вагнер», Пригожина раскритиковали депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Они отреагировали на слова о том, что Пригожин «не знает, чем занимается [чеченский спецназ] „Ахмат“».

Делимханов обвинил Пригожина в том, что тот «кричит на весь мир о проблемах России», и потребовал назвать «место, где, что, когда увидимся». Даудов также возмутился мнением Пригожина касательно методов, как поступать с противниками победы России в СВО.

«Мне непонятно даже иногда бывает, чего ты добиваешься своими ежедневными заявлениями», — говорил Даудов.

Пригожин впоследствии сообщил, что переговорил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и решил «спустить эту историю на тормозах».

«Мы очень легко могли прийти к конфликту любого уровня. И поверьте мне, что при разборках на месте между „Ахматом“ и ЧВК „Вагнер“ победитель был бы совершенно очевиден», — объявил бизнесмен.

Командир ЧВК также прокомментировал выпады чеченских чиновников.

«Поговорить как „мужчина с мужчиной“ всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне», — прокомментировал ситуацию Уткин.

Фото: Russian State Duma//Global Look Press Адам Делимханов

Какие награды были у Пригожина

Пригожин является кавалером медали «Золотая звезда» Героя России, ДНР и ЛНР, ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена «За военные заслуги», ордена Александра Невского, двух орденов Мужества, ордена «За доблесть», знака отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и многих других российских наград.

Также он получил несколько государственных наград ЦАР, Судана, Ливии и Буркина-Фасо, сообщает Telegram-канал «Война по обе стороны Земли».

Что случилось с Пригожиным

Бизнесмен Пригожин, командир «Вагнера» Уткин и еще несколько человек из ближнего круга военной компании погибли в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy над Тверской областью 23 августа 2023 года. Как сообщал президент РФ Путин, в телах погибших были найдены осколки гранаты. Он предположил, что взрыв мог стать результатом неосторожности в обращении с боеприпасами.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести эту экспертизу», — добавил Путин.

Информация об обнаружении упаковок с кокаином в офисе и на борту самолета Пригожина впоследствии не подтвердилась.

Где могила Евгения Пригожина

Через несколько дней после крушения самолета Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с могилой отца, которую он часто посещал при жизни. К месту захоронения образовалось паломничество, большое количество людей несли цветы и открытки с посланиями.

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