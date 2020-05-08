Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/22e63f0a-915d-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Количество умерших во Франции пациентов с коронавирусом 8 мая достигло 26,2 тысячи человек, увеличившись на 278 погибших за последние сутки.

По информации ТАСС, с начала пандемии в больницах умерли около 16,5 тысячи инфицированных. Ещё 9,7 тысячи французов умерли в домах престарелых и других соцучреждениях.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения республики, число пациентов в медучреждениях Франции сократилось до 22,7 тысячи человек, из которых почти 2,7 тысячи находятся в отделениях интенсивной терапии.

Коронавирус выявили у 137,8 тысячи жителей страны. Почти 56 тысяч уже переболели.

Как писал NEWS.ru, на неделе Россия обогнала Францию по числу пациентов с COVID-19. Количество инфицированных россиян приблизилось к 188 тысячам.