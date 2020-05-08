Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тыс. человек

Количество умерших во Франции пациентов с коронавирусом 8 мая достигло 26,2 тысячи человек, увеличившись на 278 погибших за последние сутки.
По информации ТАСС, с начала пандемии в больницах умерли около 16,5 тысячи инфицированных. Ещё 9,7 тысячи французов умерли в домах престарелых и других соцучреждениях.
Как уточнили в Министерстве здравоохранения республики, число пациентов в медучреждениях Франции сократилось до 22,7 тысячи человек, из которых почти 2,7 тысячи находятся в отделениях интенсивной терапии.
Коронавирус выявили у 137,8 тысячи жителей страны. Почти 56 тысяч уже переболели.
Как писал NEWS.ru, на неделе Россия обогнала Францию по числу пациентов с COVID-19. Количество инфицированных россиян приблизилось к 188 тысячам.
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