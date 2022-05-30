Бывший командир ВДВ рассказал, как брались города Донбасса Экс-командующий ВДВ России Шпак заявил об успешном решении задачи взятия городов в Донбассе

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак рассказал в интервью RT о том, как успешно решалась основная проблема военной спецоперации на Украине. В первую очередь это относится к задачам по взятию городов на территории Донбасса.

Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке, — сказал офицер.

По словам командира десантников, бойцы вооруженных сил Украины устраивают огневые позиции на верхних этажах многоэтажных домов, при этом они используют мирное население в качестве живого щита. Чтобы обойтись минимальными потерями среди мирных жителей, российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, пришлось обратиться к методам ведения боев в городе времен Великой Отечественной войны.

Генерал отметил, что российские вооруженные силы действуют небольшими мобильными штурмовыми группами, точечную поддержку им оказывают танки и артиллерия. Он подчеркнул, что уничтожать противника «приходится ювелирно». Бывший командующий ВДВ дал высокую оценку тактике ВС России на Украине, благодаря которой армия имеет возможность продвигаться вперед, при этом сохраняя жизни военных и гражданских.