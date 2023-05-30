Брюссель поделился ожиданиями по переговорам Баку и Еревана в Кишиневе Брюссель ожидает новых переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном в Кишиневе

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Шарль Мишель

Брюссель ожидает продолжения переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в Кишиневе, сообщил в Twitter президент Совета Евросоюза Шарль Мишель. Диалог между Баку и армянами, проживающими в Карабахе, об их правах и безопасности сейчас имеет решающее значение, считает он.

Важно подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга и двигаться вперед в деле делимитации границ, а также снижения рисков в приграничных районах, — написал европейский чиновник.

Он также призвал стороны воздержаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с Азербайджаном пока не согласовали документ, который могли бы подписать 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Он напомнил, что в Молдавии состоится встреча, в которой примет участие он, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку. Это значит, что следует открыть железнодорожную дорогу в Нахичевань и вывести армянских военных из Карабаха.