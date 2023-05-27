Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона Telegraph: британский маршал Уигсон считает ВВС и ВМФ России угрозой для НАТО и Лондона

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Российские ВВС, надводные корабли и подводные лодки представляют угрозу для Британии и НАТО, пишет Telegraph со ссылкой на главу Военно-воздушных сил Великобритании Майкла Уигстона. По его словам, Лондону стоит уделить этим факторам пристальное внимание.

Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то, на чем мы должны сосредоточить наше внимание, — говорится в заявлении Уигстона, на которое ссылается издание.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что переживания Британии, что Россия может каким-либо образом навредить инфраструктуре страны, связаны в первую очередь с причастностью Лондона к подрыву «Северных потоков». По ее словам, Лондон опасается возможного ответа со стороны России.

Директор британского Центра исследования конфликтов Кир Джайлз ранее отметил, что в НАТО царит паника из-за того, что Россия якобы может перерезать подводные интернет-кабели. Конфликтолог убежден, что Москва изучает слабые места западной инфраструктуры для достижения своих военных целей и Запад должен осознать характер проблемы.