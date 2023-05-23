Политолог объяснила переживания Британии за свою инфраструктуру Политолог Ананьева связала переживания Британии за инфраструктуру с подрывом «Северных потоков»

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Переживания Британии, что Россия может каким-либо образом навредить инфраструктуре страны, связаны в первую очередь с причастностью Лондона к подрыву «Северных потоков», считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Она рассказала «ПолитЭксперту», что там опасаются возможного ответа со стороны России.

Все это связано с подрывом «Северных потоков». Россия говорила о том, что ей известно о причастности Британии, поэтому там опасаются, что в ответ Россия может совершить подобную же акцию. То, что Британия озадачена этим на государственном уровне — это безусловно, конечно, — подчеркнула эксперт.

Доцент РГГУ Вадим Трухачев связал появившиеся в британских журналах публикации о готовности России нанести удар по энергетическим кабелям, проходящим по дну Северного моря и соединяющим остров с континентальной Европой с желанием поддержать антироссийские настроения в обществе. Он согласился с Ананьевой, что в основном эти опасения возникают из-за подрыва «Северных потоков».

Политолог отметил, что британское правительство боится беспорядков, так как при повреждении кабеля страна столкнется с огромным материальным ущербом. При этом Трухачев добавил, что в Британии элита оторвана от народа сильнее, чем в других европейских странах, поэтому там могут просто не заметить народных волнений. По его словам, только беспорядки в Шотландии и Северной Ирландии могут заставить Лондон прислушаться к мнению местных жителей.

Директор британского Центра исследования конфликтов Кир Джайлз ранее отметил, что в НАТО царит паника из-за того, что Россия якобы может перерезать подводные интернет-кабели. Конфликтолог убежден, что Москва изучает слабые места западной инфраструктуры для достижения своих военных целей и Запад должен осознать характер проблемы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отвечала на подобные заявления. Она назвала прекрасными для программ о паранормальном заявления западных стран о «кораблях-призраках». Вместо этого она призвала расследовать террористические акты на «Северных потоках».