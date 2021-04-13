Британия рассмотрит вопрос об участии другого государства в смерти Стёрджес

https://static.news.ru/photo/ccc5f97c-9c3b-11eb-8950-96000091f725_660.jpg Дон Стерджес Фото: dawn sturgess/facebook.com

По делу о смерти гражданки Великобритании Дон Стёрджес, которая скончалась в 2018 году в результате инцидента в Эймсбери, будет рассмотрен вопрос об «участии иностранного государства в отравлении». Об этом стало известно во вторник, 13 апреля.

Данный вопрос рассмотрит коронер Хезер Хеллетт, которая ранее утверждала, что необходимо изучить возможность причастности к смерти британки Москвы. В документе, обнародованном 13 апреля, говорится, что Британия изучит вопрос об «участии иностранного государства в отравлении». Данная информация была обнародована в Telegram-канале «Раньше все. Ну почти».

4 июля 2018 года 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес стали жертвами отравляющего вещества «Новичок». Это произошло спустя несколько месяцев после того, как в Солсбери (город Эймсбери находится по соседству) был отравлен 66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ.

Стёрджес и Роули нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Её врачам спасти не удалось. Мужчина вышел из больницы, но позже был парализован.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с коронерским расследованием смерти Дон Стёрджес, предположительно, ставшей жертвой боевого вещества, развивается по сценарию дела Литвиненко. Об этом заявил представитель посольства РФ в Лондоне.