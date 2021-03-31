Посольство в Лондоне сравнило дело Стёрджес с ситуацией вокруг Литвиненко

https://static.news.ru/photo/4667ad0c-9223-11eb-92cb-96000091f725_660.jpg Дон Стёрджес Фото: dawn sturgess/facebook.com

Ситуация с коронерским расследованием смерти Дон Стёрджес, предположительно, ставшей жертвой боевого вещества, развивается по сценарию дела Литвиненко. Об этом заявил представитель посольства РФ в Лондоне.

Накануне коронер Хизер Халлетт описала обстоятельства смерти Стёрджес и назвала основных участников процесса. Она также отметила взаимосвязь между смертью Стёрджес и отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также то, что британские власти возлагают ответственность за отравление Скрипалей на Россию.

В посольстве заявили, что ситуация вокруг этих трагических событий развивается по хорошо знакомому сценарию дела Александра Литвиненко. Полиция назвала причиной смерти Литвиненко отравление полонием-210 — редким радиоактивным веществом. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование.

Последнее заявление коронера свидетельствует о том, что она заведомо исходит из взаимосвязи случаев в Солсбери и Эймсбери, презюмирует ответственность двух граждан нашей страны за инцидент со Скрипалями и в целом полностью доверяет выдумкам британских спецслужб. Теперь она будет пытаться доказать предварительно уже состряпанную версию произошедшего, — цитирует РИА Новости заявление посольства.

Напомним, что 66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

4 июля жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стёрджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

Литвиненко бежал в Великобританию и умер вскоре после получения гражданства. До этого он написал книгу, в которой обвинил ФСБ во взрывах домов в России. Мария Литвиненко утверждает, что существует связь между смертью её супруга, отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко намерена судиться с правительством Великобритании. Предметом иска Марины Литвиненко стало решение властей европейского государства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.