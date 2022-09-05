Боррель заявил о новой цели ЕС на Украине Боррель назвал завершение кризиса на Украине целью ЕС вместо победы Киева на поле боя

Скорейшее завершение кризиса на Украине является первостепенной целью поддержки Брюсселя Киева, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости. Он отметил, что подразумевается окончания конфликта «с соблюдением суверенитета Украины».

ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине: политическую, финансовую, гуманитарную и военную. Так долго, как потребуется, и в таком объеме, как будет необходимо. Главная цель нашей поддержки — помочь Украине завершить войну, потому что мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но не любым способом. Мы хотим, чтобы эта война закончилась с соблюдением суверенитета Украины, — сказал Боррель.

Накануне после почти двухчасовой дискуссии, выступая по видеосвязи, Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полноcтью отключив звук голоса Борреля. Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Cегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины... Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Росcию и ее фашистский режим».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава евродипломатии, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнуляет как дипломат. Песков подчеркнул, что теперь никакие его высказывания об отношениях с РФ не имеют смысла.