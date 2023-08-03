В ЕС объяснили, почему Россия продолжает предлагать зерно третьим странам Боррель: Россия предлагает зерно третьим странам, чтобы сделать их «зависимыми»

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Россия продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их «зависимыми» от этих поставок, пишет Reuters со ссылкой на письмо главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По его словам, ЕС в то же время прикладывает все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность этих государств.

В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, — заявил Боррель.

Евросоюз, добавил он, не вводил никаких ограничений в отношении российского экспорта продуктов питания. То же самое касается поставок удобрений, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно выражала готовность вернуться к реализации зерновой сделки, если будут соблюдены ее интересы. Он вновь повторил, что Москва готова сделать это незамедлительно, когда будут выполнены условия, касающиеся страны.

Причины выхода из зерновой сделки объяснил и президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы государства, соглашение потеряло смысл в условиях прогресса в реализации российской части.