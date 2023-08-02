Путин объяснил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки Кремль: продление зерновой сделки потеряло смысл после невыполнения российских условий

Фото: kremlin.ru

Продление зерновой сделки потеряло смысл после невыполнения российских условий, сообщил президент России Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонного разговора. Как сообщается в Telegram-канале Кремля, президент подчеркнул, что страна готова вернуться к договоренностями после выполнения Западом всех своих обязательств.

Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией, — указано в сообщении.

Канцелярия турецкого лидера до этого сообщила, что президенты договорились о проведении совместной встречи. По сведениям Анкары, встреча состоится в Турции. О дате визита не сообщалось.

До этого 2 августа представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты проводят телефонные переговоры. Это был первый более чем за пять недель телефонный контакт лидеров.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос, поедет ли он в Турцию или же Эрдоган посетит Россию. Президент РФ добавил, что встречу двух лидеров планировали провести еще до президентских выборов в Турции, однако было принято решение ее перенести, чтобы никто не спекулировал на этой теме. Переговоры могли бы воспринять как «попытку оказать влияние на внутриполитический процесс», отметил он.