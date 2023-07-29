Путин рассказал о запланированной с Эрдоганом встрече Путин сообщил о договоренности с Эрдоганом провести встречу после выборов в Турции

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Встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, скорее всего, состоится в следующую среду, заявил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Путин заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос, поедет ли он в Турцию или Эрдоган посетит Россию.

Или я к нему съезжу, или он ко мне съездит. Посмотрим, — заявил глава государства.

Путин добавил, что встречу двух лидеров планировали провести еще до президентских выборов в Турции, однако было принято решение ее перенести, чтобы «никто не спекулировал» на этой теме.

Турецкий лидер ранее выразил надежду, что на предстоящих переговорах с Путиным он планирует обсудить зерновую сделку. Эрдоган обратил внимание на то, что Анкара поддерживает партнерские отношения с Москвой и в скором времени страны могут договориться о возобновлении поставок зерна.

Ранее Путин заявил, что корнем проблем на международных рынках являются ошибки руководителей стран Запада, а не начало спецоперации на Украине. Он отметил, что СВО стала толчком для нарастания этих проблем.