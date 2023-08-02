Путин проводит телефонные переговоры с Эрдоганом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в данный момент разговаривает по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Это первый более чем за пять недель телефонный контакт, передает ТАСС.

Очень много встреч и совещаний непубличного характера. Из того, о чем мы вам будем так или иначе сообщать — анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом. <...> Разговор идет сейчас, — сказал Песков.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос, поедет ли он в Турцию, или же Эрдоган посетит Россию. Президент РФ добавил, что встречу двух лидеров планировали провести еще до президентских выборов в Турции, однако было принято решение ее перенести, чтобы никто не спекулировал на этой теме. Переговоры могли бы воспринять как «попытку оказать влияние на внутриполитический процесс», отметил он.

Позже Песков заявил, что точной даты визита президента России Владимира Путина в Турцию на данный момент нет.