Песков раскрыл детали о контактах Путина и Эрдогана Песков сообщил, что даты визита Путина в Турцию пока нет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Точной даты визита президента России Владимира Путина в Турцию нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин 2 августа поговорит по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду, — сказал Песков.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос, поедет ли он в Турцию или же Эрдоган посетит Россию. Президент РФ добавил, что встречу двух лидеров планировали провести еще до президентских выборов в Турции, однако было принято решение ее перенести, чтобы никто не спекулировал на этой теме. Переговоры могли бы воспринять как «попытку оказать влияние на внутриполитический процесс», отметил он.

Кроме того, Путин заявил, что пребывание в Москве для него важнее, чем пребывание на саммите БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что поддерживает контакты с коллегами по межгосударственному объединению, в том числе с лидерами КНР и Индии.