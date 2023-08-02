Эрдоган и Путин договорились о встрече в Турции Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать в Турцию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о проведении совместной встречи, утверждает канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости. По сведениям Анкары, встреча состоится в Турции. О дате визита не сообщалось.

Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию, — сообщили в канцелярии.

До этого 2 августа представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты проводят телефонные переговоры. Это был первый более чем за пять недель телефонный контакт лидеров.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что в ближайшее время будет решен вопрос, поедет ли он в Турцию или же Эрдоган посетит Россию. Президент РФ добавил, что встречу двух лидеров планировали провести еще до президентских выборов в Турции, однако было принято решение ее перенести, чтобы никто не спекулировал на этой теме. Переговоры могли бы воспринять как «попытку оказать влияние на внутриполитический процесс», отметил он.

Позже Песков заявил, что точной даты визита президента России Владимира Путина в Турцию на данный момент нет.