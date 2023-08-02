Песков сообщил, когда Россия вернется к зерновой сделке Песков: Россия готова вернуться к зерновой сделке сразу, если будут соблюдены ее интересы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона неоднократно выражала готовность вернуться к зерновой сделке, но только после того, как будут соблюдены ее интересы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал заявление постпреда США при ООН о готовности Москвы к обсуждению сделки.

Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ, до сих пор этого сделано не было, как вы знаете, — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила американские власти в кознях по зерновой сделке. По ее словам, США «лезли из змеиной кожи», чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России.

В конце июля папа римский Франциск обратился к «своим братьям» и руководству России с призывом возобновить зерновую сделку. Он отметил, что продовольственное соглашение позволяло Украине использовать морские порты для экспорта зерна даже в условиях военного конфликта. Возобновление сделки, по словам понтифика, гарантирует безопасную транспортировку зерна.