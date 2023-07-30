Ватикан обратился к России с просьбой возобновить зерновую сделку Папа римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа Римский Франциск обратился к «своим братьям» и руководству России с призывом возобновить зерновую сделку. По его словам, которые приводит Reuters, продовольственное соглашение позволяло Украине использовать морские порты для экспорта зерна даже в условиях военного конфликта. Возобновление сделки гарантирует безопасную транспортировку зерна, отметил понтифик.

Призываю своих братьев, призываю руководство России вернуться к черноморской инициативе, чтобы соглашение было возобновлено и зерно могло перевозиться в безопасности, — сказал Франциск.

Ранее Франциск предложил встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, пока борт понтифика будет проходить процесс дозаправки в ходе его визита в Монголию или по пути обратно. Предстоятели Католической и Православной церквей впервые встретились в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому можно провести похожую встречу.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее оценил перспективы продления зерновой сделки. По его словам, соглашение не было свернуто окончательно, РФ готова вернуться к участию в сделке в том случае, если другие стороны будут выполнять свои обязательства. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас вернуться к соглашению невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся российской стороны.