Болгария впервые направит военную помощь Украине Reuters: Болгария впервые направит военную помощь Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болгария впервые направит военную помощь Украине, пишет Reuters. По сведениям агентства, список вооружений засекречен. Однако правительственные чиновники заявили, что София будет отправлять в основном легкое вооружение и боеприпасы. Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов добавил, что Болгария не может позволить себе отправлять свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, которые просил Киев.

У нас консервативный подход, потому что нам нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МиГ-29 или Су-25, — сказал Стоянов.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.