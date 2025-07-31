Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?

Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?

В ночь на 31 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с помощью ракет и беспилотников. Целями атаки стали предприятия ВПК, военный аэродром и ряд других объектов. По данным Минобороны РФ, все цели были успешно поражены. Будут ли российские войска наращивать удары, стала ли эта атака ответом на ультиматум президента США Дональда Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине до 12 дней — в материале NEWS.ru.

Какие военные объекты на Украине поразили ВС РФ

В ночь на четверг, 31 июля, российская армия нанесла массированный комбинированный удар по украинским военным объектам, сообщили в Минобороны России. В частности, были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что произошло как минимум 47 взрывов. Большая часть ударов пришлась на Киев и Киевскую область, под них попали Бровары, Буча, Макаров, Белая Церковь и Васильков.

По словам Лебедева, в Харьковской области ВС РФ атаковали Балаклею, Шевченково, Богодухово и Изюм. Под Черниговом удары были нанесены по мобильным ЗРК и пунктам управления. В Днепропетровской области — по промзоне Павлограда, в том числе по подземным предприятиям ВПК. Кроме того, атакам подверглись военные объекты в Житомирской, Черкасской, Николаевской, Сумской и Ровенской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ атаковали аэропорт Жуляны под Киевом, на котором размещаются американские ЗРК Patriot.

Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе атаки на Украину ВС РФ применили более 300 беспилотников и восемь ракет. Глава МВД страны Игорь Клименко отметил, что удары по Киеву наносили реактивные БПЛА типа «Герань-3».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские средства ПВО ослабли?

Массированные удары ВС РФ по военным объектам на Украине говорят о слабости украинского ПВО, отметил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

«Нельзя сказать, что средства ПВО Украины ни на что не способны. На сегодняшний день ВС РФ всячески снижают эффективность системы противовоздушной обороны противника. Это связано прежде всего с новейшими методиками ведения боевых действий. Речь идет об отвлечении систем ВСУ на ложные цели и нанесении ударов средствами поражения по военным объектам, в том числе по комплексам ПВО», — заявил он.

Кроме того, по словам Перенджиева, российские FPV-дроны научились преодолевать системы противовоздушной обороны Украины. У ВС РФ также есть наработки в плане уничтожения американских ЗРК Patriot, РЛС и пусковых установок, добавил эксперт.

Будут ли нарастать темпы комбинированных ударов ВС РФ по военным объектам на Украине

По мнению Перенджиева, ВС РФ будут действовать исходя из конкретной оперативно-тактической обстановки.

«Необязательно комбинированные удары ракетами и дронами будут учащаться со стороны ВС РФ. Противник ищет пути защиты. Атаки будут проводиться лишь в выгодных для России условиях, так как придется постоянно менять тактику применения ударных систем, чтобы ВСУ не успевали адаптироваться под них», — сказал он.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт подчеркнул, что ВС РФ уничтожают систему тылового обеспечения противника. В конечном итоге это приводит к недостатку вооружений и горючего. В обороне ВСУ возникают слабые места.

Удары ВС РФ по Украине — ответ на ультиматум Трампа?

Удар, нанесенный в ночь на 31 июля, был далеко не самый массовый и концентрированный, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив.

«Я не вижу никакой взаимосвязи между этой атакой и готовностью России к ультиматуму Трампа. Ответ на заявление американского лидера дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что против РФ действует достаточное количество самых разных ограничений. Введут новые — будем иметь дело с ними. Кроме того, в отношении Трампа достаточно жестко высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев», — напомнил он.

По словам Павлива, переговорный процесс между Россией и США никак не связан с военными действиями.

«РФ не будет идти на поводу у любых ультиматумов. Подобного рода высказывания звучали не единожды с момента инаугурации Трампа. Я бы не сказал, что российско-американские отношения сейчас ухудшаются. Начавшееся улучшение поставили на паузу, но резкого ухудшения в любом случае не будет», — заключил Павлив.

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