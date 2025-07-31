Российская ПВО ликвидировала более 150 дронов ВСУ за сутки Минобороны РФ: ПВО сбила за сутки 169 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 169 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Аппараты были зафиксированы и уничтожены в зонах боевого соприкосновения.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции уничтожены 73 691 беспилотник, 664 самолета, 283 вертолета и 624 зенитных ракетных комплекса. Также сообщается о ликвидации 24 395 танков и других бронированных машин, более 1 500 боевых машин РСЗО, свыше 28 тысяч артиллерийских орудий и почти 39 тысяч единиц специальной военной техники.

Ранее в Воронеже силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений. Власти региона предупредили о сохраняющейся опасности, призвав жителей соблюдать бдительность, — в частности, для Воронежа и Лискинского района.

До этого Минобороны РФ сообщило о ликвидации двух управляемых авиабомб и 133 украинских БПЛА самолетного типа. По данным военного ведомства, российские военные также поразили склады техники, транспортную инфраструктуру и пункты дислокации ВСУ.