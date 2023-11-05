Арестович признался во вранье украинцам о быстрой победе ВСУ

Фото: Социальные сети

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в своем Telegram-канале о том, что обманывал сограждан, говоря о быстрой победе вооруженных сил страны над российской армией. По его словам, теперь он решил признаться в этом, чтобы дать украинцам возможность выжить.

Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <...> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше, — написал Арестович.

Он также отметил, что без изменения текущей государственной политики Киеву придется подписать аналог Минских соглашений.

Ранее Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому следует «начинать мириться». Также он подверг критике левые политические взгляды, сравнив их сторонников с «божьими коровками» и «одуванчиками», которые борются со злом, отрицая его существование.

Кроме того, Арестович представил собственную предвыборную программу. Среди ее пунктов — снижение учетной ставки, реформы налоговой системы, переход ВСУ к стратегической обороне на фронте с расчетом сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Особое место в программе занимает возможный мир: согласно намерениям Арестовича, Украина соглашается на вариант прекращения огня по концепции бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.