Арестович объяснил, почему Запад должен поставлять Киеву больше оружия

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью Марку Фейгину (включён в РФ в реестр СМИ-иноагентов), почему Западу необходимо поставлять больше оружия Украине. По его словам, в случае успешного завершения Россией спецоперации украинская армия войдет в состав Вооруженных сил РФ. Арестович полагает, что европейские страны ничего не смогут противопоставить такому войску.

Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь? — рассуждает советник главы офиса украинского президента.

Экс-глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский ранее сообщил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Политик отметил, что такая возможность есть, а Украине подобная помощь необходима. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал Сикорскому пройти обследование у психиатра после его заявления.