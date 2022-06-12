В Европарламенте предложили «подарить» Украине ядерное оружие Евродепутат от Польши Сикорский заявил, что Запад должен «подарить» Украине ядерное оружие

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Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Политик отметил, что у западных стран ест такая возможность, а Украине подобная помощь «необходима». Он при этом не стал уточнять о возможной реакции Москвы на подобные действия, пишет URA.RU.

Запад может подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость, — рассказал Сикорский.

В России неоднократно критиковали США и союзников по НАТО за поставки вооружений Украине.

Испанские власти принесли свои извинения немецкому правительству за ажиотаж после новости о том, что Мадрид может поставить Украине немецкие танки Leopard A4, написало ранее издание Business Insider. Отмечается, что из-за этой новости возросло давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как это была бы первая поставка ВСУ танков НАТО. В настоящее время Запад активно поставляет Киеву реактивные системы залпового огня.

Российские сапёры ранее уничтожили боеприпасы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кольцов снял на видео контролируемый подрыв снарядов, удалившись на безопасное расстояние. По данным канала, некоторые из боеприпасов принадлежали другим государствам и были завезены на Украину. Также телеканал сообщил, что неонацисты проходили специальные курсы подготовки, чтобы уметь управляться с подобными видами вооружений.