Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Политик отметил, что у западных стран ест такая возможность, а Украине подобная помощь «необходима». Он при этом не стал уточнять о возможной реакции Москвы на подобные действия, пишет URA.RU.
Запад может подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость, — рассказал Сикорский.
В России неоднократно критиковали США и союзников по НАТО за поставки вооружений Украине.
Испанские власти принесли свои извинения немецкому правительству за ажиотаж после новости о том, что Мадрид может поставить Украине немецкие танки Leopard A4, написало ранее издание Business Insider. Отмечается, что из-за этой новости возросло давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как это была бы первая поставка ВСУ танков НАТО. В настоящее время Запад активно поставляет Киеву реактивные системы залпового огня.
Российские сапёры ранее уничтожили боеприпасы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кольцов снял на видео контролируемый подрыв снарядов, удалившись на безопасное расстояние. По данным канала, некоторые из боеприпасов принадлежали другим государствам и были завезены на Украину. Также телеканал сообщил, что неонацисты проходили специальные курсы подготовки, чтобы уметь управляться с подобными видами вооружений.