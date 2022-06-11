Испания извинилась за предложение поставить Украине танки НАТО BI: Испания извинилась за «излишнее волнение» после новости о передаче Киеву танков НАТО

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Испанские власти принесли свои извинения немецкому правительству за ажиотаж после новости о том, что Мадрид может поставить Украине немецкие танки Leopard A4, пишет издание Business Insider. Отмечается, что из-за этой новости возросло давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как это была бы первая поставка ВСУ танков НАТО. В настоящее время Запад активно поставляет Киеву реактивные системы залпового огня.

Испанские чиновники признали это и извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения немецкому канцлеру, — сказано в публикации.

В России неоднократно критиковали США и союзников по НАТО за поставки вооружений Украине.

Российские сапёры ранее уничтожили боеприпасы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кольцов снял на видео контролируемый подрыв снарядов, удалившись на безопасное расстояние. По данным канала, некоторые из боеприпасов принадлежали другим государствам и были завезены на Украину. Также телеканал сообщил, что неонацисты проходили специальные курсы подготовки, чтобы уметь управляться с подобными видами вооружений.