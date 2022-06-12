«К психиатру»: Володин про слова Сикорского о ядерном оружии для Украины Володин посоветовал Сикорскому, призвавшему отправить Киеву ядерное оружие, сходить к психиатру

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале посоветовал экс-главе МИД Польши, депутату Европарламента Радославу Сикорскому пройти обследование у психиатра после его слов о передаче Украине ядерного вооружения. Спикер подчеркнул, что польский чиновник провоцирует ядерный конфликт в центре Европы.

В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром, — сказал Володин.

Он добавил, что именно из-за таких политиков, как Сикорский, «необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус».

Накануне Сикорский заявил, что Запад может «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Политик отметил, что такая возможность есть, а Украине подобная помощь «необходима». При этом он не стал уточнять о возможной реакции Москвы на подобные действия.