https://static.news.ru/photo/bfb16854-bc52-11e9-bc72-fa163e074e61_660.jpg Канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: Michael Gruber/EIBNER/EXPA/Global Look Press

Австрийская партия свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), которая распалась из-за скандального видео с участием экс-лидера АПС и бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Либо мы создаем коалицию с АНП, продолжаем сотрудничество, либо мы — оппозиционная партия, — заявил новый глава АПС Норберт Хофер.

Он отметил, что намерен продолжить популяризировать коалицию между АПС и АНП, которую возглавляет экс-канцлер страны Себастьян Курц в интервью агентству APA.

17 мая немецкие Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Алёной Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung. Взамен он предлагал помощь на предстоящих парламентских выборах. Появившиеся публикации в СМИ политик назвал «намеренным политическим убийством».

После публикации видео Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера, писал News.ru.