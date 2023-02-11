Американцев уличили в военных преступлениях на Украине Экс-морпех Риттер назвал США виновными в военных преступлениях в Донбассе

Фото: Sgt. Dustin Biven/Global Look Press

Реактивная система HIMARS

Соединенные Штаты Америки напрямую вовлечены в военные преступления на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он пояснил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что сообщения об участии Пентагона в координации ударов ВСУ из реактивных систем HIMARS по гражданским объектам в Донбассе свидетельствуют о том, что США причастны к преступлениям против мирных жителей. По словам экс-разведчика, каждый украинский залп из РСЗО «покрыт американскими отпечатками».

Каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава, носящего форму США, вовлеченного в это, вот в чем дело. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление, — заявил Риттер.

Бывший морпех отметил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан должен быть осведомлен об этом и в его обязанности входит информировать хозяина Белого дома Джо Байдена. По словам Риттера, он потрясен тем, что глава государства допускает удары по гражданским объектам.

Ранее издание The Washington Post привело слова украинского чиновника о том, что ВСУ почти никогда не наносят удары из РСЗО HIMARS и M270 без предоставления координат военными США. Источники WP сообщили, что для обстрелов с использованием современных ракетных систем Киеву необходимы данные о местоположении целей и их подтверждение со стороны США и союзников.