В Петербурге 12 судов получили письма о минировании от TikTok-блогера

В Санкт-Петербурге 12 районных судов получили сообщения о минировании с подписью TikTok-блогера Дани Милохина. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, пишет ТАСС. В письмах, говорится, что он якобы «обижен на некоторых работников» конкретных судебных органов. Уточняется, что эвакуация из зданий проводится в зависимости от наличия слушателей.

Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды получили письма о минировании зданий. Кировский, Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды получили аналогичные послания. Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды тоже читают письма от якобы Дани Милохина, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее поступили сообщения о минировании 20 объектов в Севастополе. Проверки правоохранительных органов затронули торговые центры, школы и детские сады, суды, а также автовокзал и морской порт города.

Накануне более 60 человек эвакуировали из здания Исторического музея на Красной площади в Москве. Причиной послужило сообщение злоумышленника об угрозе взрыва.