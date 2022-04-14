В Петербурге 12 судов получили письма о минировании от TikTok-блогера
12 районных судов Петербурга получили письма о минировании якобы с подписью Дани Милохина
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:03, 14 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге 12 районных судов получили сообщения о минировании с подписью TikTok-блогера Дани Милохина. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, пишет ТАСС. В письмах, говорится, что он якобы «обижен на некоторых работников» конкретных судебных органов. Уточняется, что эвакуация из зданий проводится в зависимости от наличия слушателей.
Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды получили письма о минировании зданий. Кировский, Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды получили аналогичные послания. Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды тоже читают письма от якобы Дани Милохина, — говорится в сообщении пресс-службы.
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