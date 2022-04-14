ТАСС: неизвестные «заминировали» вокзалы и школы Севастополя

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о минировании около 20 объектов в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, проверки затронули торговые центры, школы и детские сады, суды, автовокзал и морской порт города.

Объектов много, до 20, в том числе морской порт, железнодорожный вокзал и автовокзал, — сказал собеседник агентства.

В конце февраля из-за угроз минирования были отменены занятия во всех школах в Крыму. В ходе проверок было установлено, что сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.

Также в феврале сотрудников и посетителей нескольких администраций в Крыму эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании. Письма с угрозами рассылались по электронной почте, позже минирования не подтвердились. Послания получили в администрациях почти всех городов республики.